بعد امتهانهن البناء والترميم.. هكذا استقبل أمير تبوك الشقيقات الثلاثة– فيديو

أعرب أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، عن اعتزازه وفخره بالشابة مريم وشقيقتيها ربى ومها اللواتي امتهن مهنتي البناء والتشييد وأعمال الديكور والدهانات.

واستقبل الأمير، أمس، في مكتبه الفتيات قائلاً: “أنتن وما تقمن به هو أمر غير مستغرب فأنتن في السعودية، والفرص كثيرة أمام المرأة السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، التي تؤكد وتحرص على تسهيل كل الأمور الخاصة بالمرأة، فالطريق أمامكن مفتوح، ومنكن العمل والجد والإتقان”.

وكانت الشقيقات الثلاث قد خضن تجربة العمل في هذا المجال منذ 3 سنوات، ونفذن أكثر من 10 مشاريع، بينها أكبر شلال مائي وشاليهات في تبوك إضافة إلى تدريبهن لفتيات سعوديات، وتخطيطهن لفتح ورش خاصة بهن.