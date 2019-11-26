طالبت وزارة التعليم ملاك المدارس الأهلية بعدم حرمان الطلاب والطالبات المتعثرين بسداد الرسوم من دخول المدرسة أو دخول الحصص أو أداء الاختبارات ومراعاة الجوانب التربوية والنفسية للطلاب جراء قرار الحرمان. وقامت الوزارة بإبلاغ إدارات المناطق لإبلاغ المدارس الأهلية المشرفة عليها بهذا القرار وعدم منع الطلاب المتعثرين من الالتحاق بإكمال تعليهم وأداء الامتحانات والحصص بحجة عدم سداد الرسوم.

وتوعدت الوزارة المدارس الأهلية باتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفة.

ويأتي توجيه وزارة التعليم للمدارس الأهلية نظير ما لوحظ من قبل الوزارة من منع الطلاب أو الطالبات من حضور اليوم الدراسي والمتمثل في حرمانهم من أداء الاختبارات وعدم دخول الحصص الدراسية لعدم دفع الرسوم المدرسية.

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كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تتوعد المدارس الأهلية بسبب الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم.. وهذا ما لاحظته الوزارة مؤخرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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