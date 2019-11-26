محافظ ساما يوضح هل يحق للمتعثرين في سمة الاكتتاب بأرامكو؟

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إنه يحق للمتعثرين في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” الاكتتاب في شركة أرامكو.

وبحسب “الاقتصادية”، أوضح الدكتور أحمد الخليفي محافظ “ساما”، أنه مسموح للمتعثرين في بيانات “سمة” بالاكتتاب في شركة أرامكو، لكن جزئية حصول المتعثرين ائتمانيا على تمويل للاكتتاب، هذه مسألة خاضعة للبنك لتقييم قدراتهم الائتمانية وقدراتهم على السداد”.

وأشار الخليفي إلى أن التمويل الخاص بالاكتتاب لا ينطبق على المؤسسات بل للأفراد فقط، منوها بأنه بإمكان المؤسسات أخذ تمويل من البنوك، لكن ذلك مرتبط بقدراتهم الائتمانية.

وقدم عدد من البنوك السعودية عروضا لتمويل العملاء للاستفادة من اكتتاب أرامكو، راوح بين 30 ألف ريال إلى 20 مليون ريال، تم تخصيصها لعملاء معينين من الأفراد بحسب الشروط الخاصة لكل بنك.