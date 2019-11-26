بالفيديو #اجنبي_يعتدي_علي_امراه بالسعودية

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. تداول مغردون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجلٍ قالوا إنه أجنبي داخل إحدى الحافلات.

وأظهر المقطع الرجل خلال محادثته مع أحد الأشخاص بعبارات تهديدية لامرأة بالاستقواء عليها بأشقائه قائلاً “والله عندي أربع خمس اخوات يدعسونها دعس”.

وأضاف الرجل “إذا أردتوا مضاربة أنا موافق، إذا أردتوا محاكم وشرطة أنا معاكم، انا ما أسأت أدبي واحترامي”.

وطالب متداولوا المقطع بمحاسبة الرجل مجري المكالمة الهاتفية واتخاذ الإجراءات ضده ، كما دشنوا هاشتاج #اجنبي_يعتدي_على_امرأة للتدوين حول الحادث.





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