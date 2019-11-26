عبدالله الفوزان يفضح إعلانات المشاهير و يكشف تورطه بسبب إعلان

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. في ظل كثرة إعلانات المشاهير و عدم معرفة معيار الصدق بتلك الإعلانات تأتي المجهودات الشخصية و التعاون المجتمعي للتحذير وقمع الطمع الذي يسعى إليه بعض المشاهير وعلى ضوء ذلك قام الناشط في مجال الربح عبر الإنترنت أ. عبدالله الفوزان بالتحذير من إعلانات المشاهير و ماحدث له شخصياً وذلك عبر مقطع فيديو عبر سنابه الخاص (مرفق الفيديو بالأسفل)





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