«أمن الطرق» توجه 5 نصائح مهمة لسائقي الشاحنات

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تعليمات مهمة لجميع سائقي الشاحنات والمعدات الثقيلة، وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة المركبات بالطرق.

5 نصائح مهمة

ونشرت «أمن الطرق»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، إنفو جرافًا، أوضحت من خلاله 5 نصائح مهمة، هي: أولًا: عدم دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات عير المسموح بها.

ثانيًّا: التأكد من سلامة الإنارة الجانبية ووجود العواكس وحواجز السلامة، ثالثًا: عدم زيادة إبعاد الحمولة على الحد المسموح به.

رابعا: الالتزام بالسير بالمسار الأيمن بالطريق المتعدد المسارات، خامسًا: تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها.

تنبيه خاص بالدوران والانعطاف

وكانت أمن الطرق نبهت في وقت سابق، قائدي المركبات، بضرورة ترك مسافة بينهم وبين الشاحنات، خاصة أثناء الدوران والانعطاف.

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وذكرت، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «‏لقيادة آمنة.. اترك مسافة كافية بينك وبين الشاحنات في كل الأحوال والأوقات فهي تحتاج مساحة أكبر أثناء الانعطاف أو الدوران».

وأضافت «أمن الطرق» أن الشاحنات والباصات تحتاج إلى مساحة كبيرة أكثر أثناء الانعطاف، لذلك فعند رؤية قائد المركبة إشارة التنبيه الضوئية لا بد من عدم مضايقة الشاحنة عن طريق زيادة السرعة أو الدخول في المساحة الفارغة.

النقطة العمياء

كما نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات على الطرق السريعة من «النقطة العمياء»، حرصًا على سلامتهم.

ونشر أمن الطرق فيديو جرافًا، أوضح -من خلاله- أن حجم الشاحنة كبير بالنسبة للمركبات الأخرى، منبّهًا من النقاط العمياء لدى سائق الشاحنة؛ لأنها كثيرة وخطيرة، وعند رغبة تجاوز قائد المركبة للشاحنة عليه النظر في مرآة سائق الشاحنة، فإذا كان يراه فهو يستطيع أن يرى المركبة، وإلا فإن المركبة غير ملاحظة بالنسبة لقائد الشاحنة.