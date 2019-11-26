بالصور.. الطائف تبدأ خطة مكافحة الحشرات بـ«ردم مستنقعات» الأمطار

تنفِّذ أمانة الطائف برنامجًا لمكافحة الحشرات، عبر ردم المستنقعات المائية الناجمة عن الأمطار، التي تشهدها المحافظة، وذلك حفاظًا على بيئة صحية نظيفة، ومكافحة بؤر التكاثر الحشري.

وقد حصرت الأمانة كل التجمعات المائية، التي خلَّفتها الأمطار بنطاق المحافظة، وشرعت في ردمها ضمن جهود مكافحة الحشرات، عبر رشها بالمبيدات في كل التجمعات المائية حتى لا تتحول إلى موقع خصب لتكاثر الحشرات ويرقاتها.

كما نفَّذت الإدارة العامة للصحة العامة، برنامجًا للاستقصاء الحشري، ورصد مواقع التكاثر للحشرات الضارة، شملت المواقع الرطبة والأودية ومجاري السيول، ضمن الخطة الشاملة لمكافحة الحشرات.

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كما شملت الجهود خزانات المياه بالمباني تحت الإنشاء ومواقع تجمع المياه، وذلك لدراسة حالة التكاثر الحشري وآليات مكافحة الحشرات.

وأوضحت أمانة الطائف، أنها عزَّزت أعمال الوقاية الصحية بدراسة حالات التكاثر الحشري، وآليات القضاء على البؤر المسببة للتكاثر، بالإضافة إلى رصد نوع الحشرات وتصنيفها؛ بما يساهم في تعزيز خطة المعالجة.

وبيَّنت أن الفرق الميدانية للرش والاستقصاء الحشري، رفعت عدد دوريات الرش اليدوي والضبابي والاحترازي، وذلك في مواكبة لموسم الأمطار.