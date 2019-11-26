«وقف اللؤلؤة» بالرياض يطلق «سجناء دين» في منطقة جازان

بمبادرة من مؤسسة «اللؤلؤة» الوقفية في مدينة الرياض، نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان، في احتواء وإنهاء معاناة أربعة من النزلاء السعوديين الموقوفين في إصلاحية بالمنطقة وسجن محافظة ضمد، بموجب قرارات شرعية صادرة عن محاكم التنفيذ، على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.

وحسب رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، فقد تم رصد ودراسة هذه الحالات من خلال المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين؛ بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة، وبعد التأكد من إعسارهم، جرى التواصل مع الإدارة التنفيذية للمؤسسة الوقفية، التي قامت باعتماد وتحويل المبالغ اللازمة لتسديد كامل المديونيات المترتبة بحقهم، مما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم، وسرعة عودتهم لمنازلهم ولم شملهم مع أسرهم.

وقد نوَّه رئيس اللجنة بتفاعل إدارة وقف اللؤلؤة وسرعة تجاوبهم؛ لتفريج كربات هؤلاء النزلاء المعسرين.