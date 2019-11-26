«إجراءات حاسمة» من أمانة القصيم ضد مخالفات البنية التحتية في بريدة

اتخذت أمانة منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، إجراءات صارمة تجاه أحد المقاولين المنفذين لمشروع خاص بالبنية التحتية في مدينة بريدة.

ـ اكتشاف مخالفات فنية

وأوضحت أمانة القصيم -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن الأمانة كشفت مخالفات فنية على أحد مقاولي تنفيذ البنية التحتية بمدينة بريدة، مشيرة إلى أن المقاول لم يحقق التصنيف المعتمد لضبط الجودة.

وأضافت أمانة القصيم، أنها الزمت المقاول المخالف بإعادة التنفيذ مرة ثانية، كما قررت محاسبة الجهاز الإشرافي علي المشروع.

ـ تواصل الأعمال لافتتاح جسر جنوب بريدة

من جهة أخرى، واصلت أمانة منطقة القصيم استكمال الأعمال التنفيذية لجسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق عمر بن عبدالعزيز جنوب مدينة بريدة، تمهيدًا لافتتاحه للحركة المرورية خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

ـ تدشين خدمة جديدة للنساء

كما دشنت أمانة منطقة القصيم مؤخرًا، خدمة إصدار التراخيص البلدية من البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة.

وأوضحت أمانة القصيم في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن تدشين الخدمة الجديدة جاء بعد إتمام أعمال الربط الإلكتروني مع الأنظمة البلدية وتدريب الكادر النسائي المختص، وباتت البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة تقدم خدمات إصدار التراخيص للمستفيدات بشكل كامل.

وواصلت البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة جهودها الرقابية والإشرافية وفق نطاق أعمالها؛ حيث نفذت 1561 جولة ميدانية على المطاعم والمشاغل النسائية، وأصدر الفريق الرقابي بالبلدية 707 مخالفات، ومصادرة 1091 كيلو من المواد التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الادمي.

وفي مجال الخدمات الإلكترونية، أصدرت البلدية 685 شهادة صحية، وأنهت معالجة 869 رخصة.