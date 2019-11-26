«حساب المواطن» يحدد موعد إيداع «دفعة ديسمبر»

تعد الدفعة الـ25 (شهر ديسمبر 2019م)، من دعم برنامج حساب المواطن، هي الدفعة الأخيرة لهذا العام، ومن المقرر دخولها في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن، في وقت سابق، أنه يتم إيداع مبلغ الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم يوم الإيداع أو تأخيره إذا صادف يوم صرفه المعتاد يوم إجازة رسمية، وبالتالي سيتم صرف الدفعة الـ25 في موعدها المقرر يوم الثلاثاء 10ديسمبر.

وأوضح البرنامج أن عمليات التسجيل للدفعة الـ26 (شهر يناير 2020م) ما زالت مستمرة.

ـ تغيير الآيبان وصرف دعم حساب المواطن

وحول تغيير الآيبان الخاص بالمستفيد، أوضح حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر موقع التواصل تويتر، أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 نوفمبر الجاري، سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر يناير المقبل، وسيتم صرف الدعم في حال كان المستفيد مستحقًا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.

ـ شرط ضروري بعقد إيجار

واشترط برنامج حساب المواطن إرفاق عقد إيجار معتمد، موضحًا أنه في حال تم إرفاق عقد إيجار ضمن المستندات، فلا بد من إرفاق عقد الايجار الموحد؛ بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.

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ـ الإفصاح عن بيانات الدخل

وأكد برنامج حساب المواطن أنه يجب الإفصاح عن جميع بيانات الدخل الخاصة بالمتقدم الرئيسي والتابعين بشكل صحيح، حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.

وأشار البرنامج إلى أنه لا بد من الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل «التأمينات/التقاعد»، موضحًا أنه لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

ـ رقم اتصال موحد لمستفيدي حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن أعلن سابقًا، أنه خصص رقمًا هاتفيًّا لخدمة المستفيدين بشكل أفضل، عبر رقم الاتصال الموحد (19912) أو عبر خدمة (صوتك مسموع) من خلال الرابط