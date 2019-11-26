تنبيهات من «الأرصاد» حول «طقس الثلاثاء» على عدة مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات: «أضم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 12 من ظهر اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده عدد من محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنبًا لأي مكروه لا سمح الله، مؤكدة أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

أمطار رعدية على الباحة

كما نبّهت «الأرصاد»، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل «مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والعقيق، وبني حسن، والقرى، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها»، وتستمر الحالة حتى مساء يوم الأحد المقبل.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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طقس اليوم الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

«الحصيني» ينفي قدوم موجة برد

أوضح الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، حقيقة ما أشيع بين الناس حول قدوم موجة برد خلال اليومين المقبلين، مشيرًا إلى أن ذلك «غير صحيح»، وأن هناك حالة ماطرة على بعض المناطق؛ بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- انتشر بين الناس أن هناك موجة برد قادمة خلال اليومين المقبلين، وهذا كلام غير صحيح جملة.