«الحصيني» ينفي قدوم موجة برد خلال اليومين المقبلين

أوضح الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، حقيقة ما أشيع بين الناس حول قدوم موجة برد خلال اليومين المقبلين، مشيرًا إلى أن ذلك «غير صحيح»، وأن هناك حالة ماطرة على بعض المناطق؛ بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- انتشر بين الناس أن هناك موجة برد قادمة خلال اليومين المقبلين، وهذا كلام غير صحيح جملة.

ـ حالة ماطرة على بعض المناطق

وأشار الحصيني، إلى أنه متوقع أجواء باردة ليلًا معتدلة نهارًا طوال الأسبوع المقبل، كما أنه متوقع تجدد الأمطار.

وأوضح الحصيني، أن هناك حالة ممطرة جديدة تبدأ- اليوم الثلاثاء- على أجزاء من وسط وغرب وجنوب وشرق وشمال المملكة.

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ـ منخفض البحر الأحمر

من جانبه، قال خبير الأرصاد حسن كراني- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن آخر التحديثات للحالة الجوية المتوقعة غدًا الأربعاء، تشير إلى وجود منخفض فوق البحر المتوسط تستفيد منه دول الشام وأقصى الشمال والشمال الغربي للمملكة، وكذلك وجود منخفض آخر غرب البحر الأحمر، ربما تستفيد منه مرتفعات منطقة مكة المكرمة وسواحلها بشكل ملفت.

ـ خريطة الأمطار على المملكة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وحول حالة الرياح السطحية بالبحر الأحمر، أشارت هيئة الأرصاد إلى أنها ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.