السعودية اليوم / بلدية وادي الدواسر تنفذ جولات رقابية وتُغلق وتُغرم محلات تجارية



وادي الدواسر 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

اغلقت بلدية محافظة وادي الدواسر اليوم، 5 محلات لوجود مخالفات صحية، كما قامت بإشعار وإنذار 3 محلات مخالفة، وتغريم 7 محلات وفق لائحة الجزاءات والغرامات على جميع المخالفات، إلى جانب مصادرة أواني غير صالحة للاستخدام.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة صالح بن جري السليس أن الجولات تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات، والمنشآت ذات العلاقة بالمستهلك، مشيراً إلى أن الحملة ستستمر بشكل يومي، داعياً الجميع للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.

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13:48ت م

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