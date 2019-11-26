السعودية اليوم / زلزال بقوة 4ر5 درجات بمقياس ريختر يهز البوسنة



بلغراد 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4ر5 درجات بمقياس ريختر البوسنة اليوم، بعد ساعات من سلسلة من الهزات الأرضية في ألبانيا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة مئات آخرين.

وكان مركز الزلزال على بعد 70 كيلو مترًا جنوب غرب العاصمة البوسنية سراييفو، حسبما ذكر مركز رصد الزلازل بمنطقة أوروبا والبحر المتوسط.

ولم ترد تقارير على الفور عن إصابات أو أضرار.

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13:28ت م

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