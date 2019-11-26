السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان يلتقي نائب وزير الخارجية التركماني



الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي اليوم بمقر وزارة الخارجية التركمانية بمعالي نائب وزير الخارجية التركمانية السيدبردي ماتييف.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بين البلدين، بالإضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:24ت م

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