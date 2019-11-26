السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعا لمناقشة تقرير معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة



مكة المكرمة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اجتماعاً لمناقشة التقرير الذي أعدّه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة عن موسم حج العام الماضي.

وناقش الاجتماع الذي حضره عميد المعهد الدكتور باسم قاضي وعددٌ من الوكلاء، الدراسة التي تم خلالها قياس رضا عددٍ من الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم في مختلف الجوانب وسبل تطويرها.

وتخلل الاجتماع بحث آليات التعاون بين المراكز البحثية بجامعات المنطقة والمعهد وصولاً لإعداد دراسات تشمل ضيوف الرحمن كافة خلال موسمي الحج والعمرة لهذا العام، بهدف تطوير وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

يذكر أن المعهد يقدّم دراسات وبرامج بحثية واستشارية وتدريبية، تسهم في تطوير منظومة الحج والعمرة.

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13:22ت م

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