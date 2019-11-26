السعودية اليوم / وزيرة الخارجية السودانية تلتقي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي



الخرطوم 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

التقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله في الخرطوم اليوم رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي.

وأكدت خلال اللقاء التزام بلادها بدعم الهيئة العربية للاستثمار وتذليل العقبات التي تواجهها، مشيرةً إلى أن السودان يتطلع إلى زيادة الاستثمارات.

وأبان المزروعي من جهته، دعم الهيئة العربية للسودان في هذه الفترة الانتقالية، مستعرضًا أهداف الهيئة التي ترمي إلى تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي.

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13:18ت م

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