السعودية اليوم / الصحة: أكثر من 63 ألف مستفيد من خدمة تطعيم الإنفلونزا في المنازل



الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

أوضحت الصحة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي نفذتها الأسبوع الماضي بلغ أكثر من 63 ألف مستفيد، حيث تم تقديم هذه الخدمة للمستفيدين في منازلهم تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت الصحة أن خدمة "تطعيم"، شملت 15 مدينة ومحافظة هي، "الرياض والخرج والدمام والخبر والظهران والقطيف ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وحائل والقصيم وجازان والجوف وعرعر ونجران وتبوك وعسير"، وذلك رغبة من الصحة في تغطية أكبر عدد ممكن من طالبي الخدمة.

يذكر أن أكثر المستفيدين من هذه الخدمة هم من فئة كبار السن.

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13:14ت م

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