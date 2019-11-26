شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» : تطعيم 63 ألف ضد الإنفلونزا في المنازل والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي نفذتها الأسبوع الماضي بلغ أكثر من 63 ألف مستفيد، حيث تم تقديم هذه الخدمة للمستفيدين في منازلهم تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت الصحة أن خدمة "تطعيم"، شملت 15 مدينة ومحافظة هي، "الرياض والخرج والدمام والخبر والظهران والقطيف ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وحائل والقصيم وجازان والجوف وعرعر ونجران وتبوك وعسير"، وذلك رغبة من الصحة في تغطية أكبر عدد ممكن من طالبي الخدمة.

يذكر أن أكثر المستفيدين من هذه الخدمة هم من فئة كبار السن.