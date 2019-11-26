شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» : تطعيم 63 ألف ضد الإنفلونزا في المنازل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الصحة أن خدمة "تطعيم"، شملت 15 مدينة ومحافظة هي، "الرياض والخرج والدمام والخبر والظهران والقطيف ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وحائل والقصيم وجازان والجوف وعرعر ونجران وتبوك وعسير"، وذلك رغبة من الصحة في تغطية أكبر عدد ممكن من طالبي الخدمة.
يذكر أن أكثر المستفيدين من هذه الخدمة هم من فئة كبار السن.
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