شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» : طرح أرامكو للأفراد فرصة كبيرة لتعزيز الادخار والان نبدء بالتفاصيل

• «الشورى» يطالب بتوفير فرص النجاح للشركات المتعثرة

• مطالبة هيئة السوق المالية بوضع خطط للطوارئ لحماية المستثمرين

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ناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم ، التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ، وتساءل عضو الشورى د. فهد بن جمعه عن الاثر والقيمة المالية، لانضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات السوق الناشئة والعالمية، وما هو تقييم هذا الاثر كميًا ؟

وقال عضو الشورى د. خالد العقيل: ادراج ارامكو للأفراد فرصة كبيرة سانحة لتعزيز الادخار لدى الأسر، ونحن أمام تطورات كبيرة حيوية ومحورية في السوق المالية السعودية لتعزيز الاقتصاد السعودي المستقبلي، مطالبًا بوجود مؤشر سنوي يبين فائدة هذه التطورات في الاقتصاد السعودي.

وطالب عضو الشورى د. احمد الغامدي بتعاون جميع الجهات لتوفير فرص النجاح للشركات المتعثرة من خلال تشجيع عمليات الاندماج في حدود ما تسمح به الانظمة، كما طالب عضو الشورى د. سعيد الشيخ هيئة السوق المالية بوضع خطط الطوارئ المناسبة لأي تطور قادم لحماية السوق وحماية المستثمرين.