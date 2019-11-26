بالصور.. ضبط 41 وافدًا وتحرير 331 مخالفة بالرياض

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نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها. وشملت هذه الحملات: الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، وأسفرت عن ضبط 331 مخالفة وإنذار 363 منشأة خلال أسبوع. كما نفذ مفتشو عمل الرياض بالمشاركة مع الجهات الشريكة، متمثلة بالدوريات الأمنية والضبط الميداني، وقسم البحث والتحري حملة استهدفت قطاع الاتصالات، أسفرت عن القبض على 41 وافداً يعملون لحسابهم الخاص في بيع وصيانة الجوالات في مواقف السيارات وداخل الممرات وفي الشقق من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم. وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بالرياض الدكتور يوسف السيالي استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة المحافظات.

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