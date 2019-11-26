شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تدعو المتقدمات على وظائفها للمقابلة الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة العدل موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائف: "باحث موارد بشرية ومحاسب للنساء بالمرتبة الثامنة".

ودعت الوزارة المتقدمات على الوظائف المشار إليها والمعلن عنها خلال الفترة من تاريخ 14 صفر 1441 هـ، حتى 18 صفر 1441 هـ، مؤكدة أن إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمات سيبدأ من يوم الأحد الموافق 4 ربيع الثاني 1441 هـ.

ونوهت الوزارة بضرورة مراجعة المتقدمات لبوابة الوزارة www.moj.gov.sa، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية والمتضمنة تاريخ ووقت ومقر المقابلة.