شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب «هيئة العقار» بمواجهة «الأسعار الفلكية» والان نبدء بالتفاصيل

• وضع حدود سعريه للعقارات حسب المدينة والمكان والأهمية

• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج لنشر لوعي بأنظمة القطاع العقاري

• تطوير أنشطة المكاتب العقارية والمطورين العقاريين

• سرعة نقل اختصاص التوثيق والتسجيل وإصدار الصكوك من العدل إلى الهيئة

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ناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم ، التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ، وطالب عضو الشورى د. سلطان آل فارح الهيئة العامة للعقار بأن تفعل دورها في ضبط الأسعار من حيث وضع حدود سعريه للعقارات حسب المدينة والمكان والأهمية بعيداً عن الأسعار الفلكية والسيطرة على مشاكل اتحاد الملاك التي اصبح يجنيها المستأجر.

وطالب عضو الشورى م. محمد النقادي الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج لنشر لوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته وتشجيع الاستثمارات، وإجراء الدراسات في المجال العقاري.

ودعا عضو الشورى الأمير د. خالد آل سعود الهيئة العامة للعقار ببناء المؤشرات العقارية الصحيحة والسليمة المقدمة للمواطنين، كما طالب بتطوير أنشطة المكاتب العقارية والمطورين العقاريين.

وأشاد عضو الشورى د. عبدالاله ساعاتي بالجهود التي تقوم بها الهيئة العامة بالعقار مقارنةً بالمدة الزمنية منذ إنشاءها، مطالبًا بسرعة نقل اختصاص التوثيق والتسجيل وإصدار الصكوك من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار ، بما يسهم في توحيد الجهود، وسرعة اصدار صكوك الملكية.

وطالبت عضو الشورى د. جواهر العنزي الهيئة العامة بالعقار بتكثيف جهودها الرقابية المتعلقة بتوطين مكاتب العقار، لتمكين الشباب السعودي وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرة في العمل العقاري.