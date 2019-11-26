هدف يدعم 206 حاضنات أطفال بالقطاع الخاص

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - واس

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باتت المرأة السعودية العاملة اليوم مطمئنة على أطفالها أثناء أدائها لمهامها وواجباتها الوظيفية في سوق العمل، في ظل توفر مراكز وحضانات في أرجاء المملكة معتمدة ومدعومة ماديا من صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف “، إذ يمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص الاستفادة من هذه المبادرة والتسجيل فيها.

ووفقا لسيدات يعملن في عدة قطاعات اقتصادية، فإن أحد معوقات العمل والتميز غياب مقار لاحتضان أطفالهن في بيئات مميزة، إلا أن ذلك التحدي أصبح ملفا مغلقا بوجود أكثر من 206 مراكز لحضانات الأطفال وضيافتهم شملها برنامج دعم ضيافة الأطفال (قرة) في مختلف المناطق ، في حين أن بعض المنشآت الاقتصادية وفرت مراكز لحضانة أطفال الموظفات .

وأتاح الصندوق للسعوديات الراغبات في إلحاق أبنائهن في مراكز الحضانة عبر الرابط إلالكتروني (هنا)، للاطلاع على تفاصيل البرنامج والتسجيل فيه والاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج.

ويسهم الصندوق بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يساهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يساهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يسهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والإسهام في استقرارهن وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

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