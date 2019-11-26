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العدل تدعو المتقدمات على وظائفها للمقابلة

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2019-11-26

العدل تدعو المتقدمات على وظائفها للمقابلة

على المرتبة الثامنة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العدل موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائف: “باحث موارد بشرية ومحاسب للنساء بالمرتبة الثامنة”.

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ودعت الوزارة المتقدمات على الوظائف المشار إليها والمعلن عنها خلال الفترة من تاريخ 14 صفر 1441 هـ حتى 18 صفر 1441 هـ، مؤكدة أن إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمات سيبدأ من يوم الأحد الموافق 4 ربيع الثاني 1441 هـ.

ونوهت الوزارة بضرورة مراجعة المتقدمات لبوابة الوزارة (هنا)، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية والمتضمنة تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

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