شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» و«المدني» تنبّهان من أمطار رعدية على محافظات مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الطائف)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الثلاثاء)، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات: أضم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 12 من ظهر اليوم (الثلاثاء)، وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده عدد من محافظات المنطقة من تقلبات جوية، وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأي مكروه، مؤكدةً أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.