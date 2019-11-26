السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها بمحافظة القريات



القريات 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

تواصل الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف تقديم خدماتها للرجال والنساء في عدداً من محافظات المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية

للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدة خدمات خلال الأسبوع الحالي في محافظة القريات في جهات ومواقع مختلفة، حيث تم تقديم الخدمة لليومين الماضيين في ثانوية القريات، وثانوية قرطبة، واليوم في ثانوية الملك فهد، ويوم غدٍ الأربعاء في ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز، كما تتواجد يوم الخميس القادم في ثانوية الأمير عبدالإله بالقريات.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

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