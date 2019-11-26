السعودية اليوم / وزارة العدل تدعو المتقدمات على وظائف المرتبة الثامنة للمقابلة الشخصية



الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة العدل موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائف: "باحث موارد بشرية ومحاسب للنساء بالمرتبة الثامنة".

ودعت الوزارة المتقدمات على الوظائف المشار إليها والمعلن عنها خلال الفترة من تاريخ 14 صفر 1441 هـ حتى 18 صفر 1441 هـ، مؤكدة أن إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمات سيبدأ من يوم الأحد الموافق 4 ربيع الثاني 1441 هـ.

ونوهت الوزارة بضرورة مراجعة المتقدمات لبوابة الوزارة www.moj.gov.sa، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية والمتضمنة تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

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12:44ت م

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