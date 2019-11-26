السعودية اليوم / أمانة نجران تقيم ورشة عمل اختبارات الجودة



نجران 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

أقامت أمانة منطقة نجران، بالتعاون مع الشركة العربية للمختبرات والتربة اليوم، ورشة عمل عن اختبارات الجودة ،بحضور أمين نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، وذلك بمقر الأمانة.

وتناولت الورشة التي تستمر ثلاثة أيام واستهدفت اكثر من 30 مختصاً من منسوبي الأمانة، والجهات الأخرى والقطاع الخاص، مناقشة طرق وآليات اختبارات الإسفلت بطريقة مارشال، واختبارات التربة و الخرسانة المسلحة، إلى جانب تطبيقات عملية على اختبارات مواد التربة ومواد الخرسانة الاسمنتية ومواد الخرسانة الاسفلتية حسب المواصفات والمقاييس.

وتأتي هذه الورشة من مبدأ تفعيل برامج الشراكة المجتمعية وتستهدف المهندسين والمختصين والمراقبين.

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12:26ت م

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