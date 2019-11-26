السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يدشن نظام الرصد المتحرك للمخالفات المرورية



حفر الباطن 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

دشّن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمقر المحافظة اليوم، نظام الرصد المتحرك للمخالفات المرورية "السرعة" بالسيارات المدنية.

واستمع سموه خلال حفل التدشين لشرح مفصل من مدير مرور حفر الباطن العقيد ظافر سعد الشهري، الذي تناول دور عمل الآلية والخطوات التي سوف تتبع من خلال الرصد، وعن كيفية التعامل مع المخالفين.

واطلع سمو المحافظ على أحدث التجهيزات في المركبات التي ستتولى رصد المخالفات، داعياً قائدي المركبات للالتزام بالأنظمة المرورية حِفاظاً على الأرواح والممتلكات.

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12:24ت م

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