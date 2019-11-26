السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تُنفذ 2648 منشطاً دعوياً في برامج الأمن الفكري بجازان



جيزان 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

نفذ فرع الوزارة بمنطقة جازان ما مجموعه (2648) منشطاً دعوياً وتوعوياً، شملت عدداً من المحاضرات والندوات والكلمات ضمن برامج الأمن الفكري الذي نفذه الفرع خلال العام الماضي 1440هـ.

يأتـي ذلك في إطار ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من برامج فكرية وأنشطة دعوية وتوعوية لمحاربة الفكر الضال، والجماعات المتطرفة، ونشر الوسطية والاعتدال، وتعزيز اللحمة الوطنية.

وأوضح تقرير صادر عن الفرع بهذا الشأن عن مبادرات برامج الأمن الفكري، حيث اشتملت على سبعة وستون محاضرة، وتسع وسبعون ندوة، وعشر جولات دعوية، ولقاءان.

وأبان التقرير أن برامج الأمن الفكري التي نفذتها مراكز الدعوة والإرشاد، والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة جازان، بلغت (618) محاضرة، والكلمات الوعظية بلغت (1518) كلمة، والدورات العلمية بلغت (100) دورة، والندوات الدعوية بلغت (74) ندوة، كما بلغ عدد الجولات الدعوية (179) جولة.

يذكر أن هذه البرامج تحظى بدعم من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يتابع أعمال وبرامج الفروع في إطار رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الغلو والتطرف في ضوء مواكبة الوزارة لرؤية المملكة2030.

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11:49ت م

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