

جيزان 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

استفاد 2327788 مراجعاً من الخدمات العلاجية والطبية في المراكز الصحية بمنطقة جازان خلال الربع الثالث من العام الجاري، منهم 1736242 مراجعاً للعيادات العامة ، و349883 مراجعاً لعيادات الأمراض المزمنة، و 69904 مراجعين لعيادات الأسنان،فيما راجعت 28420 حالة عيادات الحوامل، و143339 طفلاً لعيادات الطفل السليم .

أما الخدمات المساعدة فاستفاد منها 514873 مراجعا منهم 310248 لأقسام المختبرات بالمراكز، و196962 مراجعا للخدمات التمريضية، و7663 للأقسام الأشعة.

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11:48ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خلال الربع الثالث من العام الجاري .. أكثر من مليوني مستفيد من خدمات المراكز الصحية في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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