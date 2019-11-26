السعودية اليوم / "الصحة" توفر العيادات الافتراضية في موسم الرياض



الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

تواصل "الصحة" حضورها الفاعل ضمن أنشطة وفعاليات موسم الرياض وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، حيث تم تجهيز وتأمين العيادات الافتراضية، التي تستخدم للمرة الأولى.

وتُمكن هذه العيادات الزائر من الاتصال بالطبيب بشكل مباشر عبر الفيديو أو الصوت أو النص والصورة، إضافة إلى قياس المؤشرات الحيوية إلكترونياً "الضغط، درجة الحرارة" لتظهر للطبيب مع إمكانية إصدار الوصفة الإلكترونية إذا استدعت الحالة لذلك.

تأتي هذه الخطوة من قبل "الصحة" امتدادا لتواجدها المستمر في العديد من الأنشطة والمناسبات والفعاليات، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات العلاجية والوقائية، إضافة إلى التعريف بالأمراض ومخاطرها، وكيفية الوقاية منها وعلاجها، حيث يتم تخصيص مساحات مجهزة بما تحتاجه تلك العيادات من أجهزة ومعدات للكشف وتقديم تلك الخدمات.

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11:47ت م

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