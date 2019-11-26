

الجوف 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالجوف، أمس، برنامجًا تدريبيًا عن طرق الإسعافات الأولية في حياتنا اليومية، وذلك في مقر الفرع، حيث تناولت محاور البرنامج كيفية التعامل مع العديد من الحالات الإسعافية التي تواجة الموظفين، ومن حولهم، وطرق التعامل معها.

وبين المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح، أن هذه البرامج تسهم في رفع مستوى الوعي لدى المتوظفين وتساعد في مجال العمل التطوعي .

// انتهى //

11:41ت م

0052





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنفذ تدريباً عن طرق الإسعافات الأولية لمنسوبيها في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.