السعودية اليوم / "رؤية ورسالة وزارة الإسكان" ورشة عمل بمحافظة المندق



الباحة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

عقدت محافظة المندق بالباحة أمس, ورشة عمل تثقيفية خاصة بوزارة الإسكان, بحضور المحافظ محمد بن معيض الفائز, والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني, ورؤساء المراكز والإدارات الحكومية وجمع من المواطنين.

وبدأت الورشة بكلمة لمحافظ المندق رحب فيها بالجميع، منوهًا بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, وما توليه من عناية فائقة بالوطن والمواطن.

بعد ذلك استعرض المدير العام لفرع وزارة الإسكان رؤية ورسالة الوزارة وهدفها الرئيس لتقديم الخدمات بأسهل الطرق وأيسرها, مقدمًا عرضًا مرئيًا وشرحًا لمنتجات وزارة الإسكان المختلفة وشروطها وضوابطها وطرق الحصول عليها.

وأكد المهندس القحطاني أن الوزارة سلمت ستة مواقع بمحافظة المندق والمراكز التابعة, وهناك مواقع أخرى جديدة تحت إجراء التسليم.

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11:21ت م

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