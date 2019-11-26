السعودية اليوم / أربعة قتلى وإصابة نحو 150 شخصًا بجروح طفيفة في الزلزال في ألبانيا



تيرانا 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

قضى أربعة أشخاص فيما أصيب 150 شخصًا بجروح طفيفة جراء الزلزال القوي الذي ضرب ألبانيا صباح اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الألبانية إن رجلًا قتل عندما ألقى بنفسه من مبنى في بلدة كوربين، بينما تم انتشال جثث ثلاثة أشخاص آخرين من تحت أنقاض في تومان بشمال تيرانا وفي مدينة دوريس الساحلية.

وذكرت وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيرليو أن 150 شخصًا على الأقل حضروا إلى المستشفيات لإصابتهم بجروح طفيفة.

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11:00ت م

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