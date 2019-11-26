السعودية اليوم / مركز صحي الشعب بأملج يحتفي بفعاليات "الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية"



أملج 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

احتفى القطاع الصحي بمحافظة أملج، ممثلًا بمركز صحي الشعب أمس، بالأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، وذلك بمقر صحي الشعب.

وتهدف فعاليات الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية إلى نشر التوعية بأهمية استخدام المضادات الحيوية بوصفة طبية وحسب المدة الزمنية المحددة من الطبيب، وعدم مشاركة المضادات الحيوية مع الآخرين، والإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.

وفي الختام كرّم مدير مستشفى أملج العام أحمد الرفاعي ومشرف المراكز الصحية طلال الجميدي، مدير مركز صحي الشعب عبدالبارئ الحمدي وعددًا من منسوبي المركز نظير الجهود المميزة التي بُذلت لإقامة هذه الفعاليات.

// انتهى //

10:58ت م

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