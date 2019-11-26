شكرا لقرائتكم خبر عن قناة: ولي العهد السعودي يزور الإمارات غدا الأربعاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 يزور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دولة الإمارات يوم غد الأربعاء.

Advertisements وقال مراسل قناة "العربية" إن بن سلمان سيتوجه يوم غد إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي. يشار إلى أن العلاقات السعودية الإماراتية تتطور على كافة المستويات باستمرار وتستند إلى قاعدة صلبة من التفاهم والثقة والاحترام.

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