شكرا لقرائتكم خبر عن «منتدى الإعلام» يطلق استطلاع رأي للشباب السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبرم منتدى الإعلام السعودي اتفاقًا مع شركة "بي سي دبليو الشرق الأوسط" لإعلان نتائج الاستطلاع السنوي لرأي الشباب السعودي كجزء من دراسة مستقلة شاملة عن الشباب العربي خصصت للشباب بوصفهم أكبر شريحة سكانية في منطقة الشرق الأوسط.

أوضح ذلك رئيس منتدى الإعلام السعودي محمد بن فهد الحارثي، مبينًا أن أهمية التقرير تكمن في معرفة توجهات الشباب العربي وتطلعاتهم، مشيرًا إلى أن وجود مثل هذه التقارير عنصر مهم لمعرفة التوجهات وتساعد في صنع القرارات واستشراف المستقبل.

ومن جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أصداء بي سي دبليو" سونيل جون الذي يشارك متحدثًا في المنتدى أن التقرير يقدم خلاصة جهد استطلاعات موثوقة ومبنية على تجارب وخبرات سابقة اكتسبتها المجموعة في السنوات السابقة.

وأضاف أن الاستطلاع سيجري مقابلات شخصية مع شبان وفتيات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 - 24 عامًا في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يسعى الاستطلاع إلى توفير رؤى قائمة على الأدلة حول مواقف وتطلعات الشباب العربي، وتزويد الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ببياناتٍ وتحليلاتٍ وافية تساعدهم على اتخاذ القرارات وصياغة السياسات.