«الشورى» يطالب «التدريب المهني» بسرعة تطوير الهيكل التنظيمي

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• رفع كفاءة المدربين وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بسرعة تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بما يتناسب مع التحول الاستراتيجي للمؤسسة، كما طالب بزيادة وتجويد مؤشرات قياس الأداء الاستراتيجية الخاصة والمتعلقة بمساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030. ودعا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعمل على رفع كفاءة المدربين ، وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة، كما طالبها بتقييم برامجها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك بغرض تطويرها وإعداد ما يتناسب مع خصائص هذه الفئات واحتياجاتها على اختلاف إعاقاتهم لتأهيلهم مهنياً.

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