شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يستعرض العلاقات البرلمانية مع سفير كازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك آرين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وكازاخستان، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي الشيوخ والنواب في كازاخستان، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية الكازاخستانية بما يعزز علاقات التعاون البرلمانية من خلال تبادل الزيارات بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.