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إقفال طرح نوفمبر من برنامج الصكوك المحلية

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2019-11-26

إقفال طرح نوفمبر من برنامج الصكوك المحلية

بمبلغ إجمالي قدره 1.415 مليار ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر نوفمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.415 مليار ريال سعودي.

وقد قُسّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 1.285 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.415 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي، وتبلغ الشريحة الثانية 50 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.678 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما تبلغ الشريحة الثالثة، تبلغ 80 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.091 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

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