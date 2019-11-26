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إجراء مهم لتجنب قطع خدمات المياه

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2019-11-26

إجراء مهم لتجنب قطع خدمات المياه

تسجيل البيانات عبر نظام سداد

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت شركة المياه الوطنية جميع المستفيدين إلى ضرورة تسجيل بياناتهم بالفرع الإلكتروني التابع لهم تجنباً لانقطاع الخدمات عنهم.

وأكدت المياه الوطنية، في بيان لها، أن المستفيد سيحصل بعد تسجيل بياناته على رقم حساب السداد الجديد الخاص بعقاره من نظام “سداد”.

ويأتي ذلك بعد إطلاق الشركة خدماتها الإلكترونية بـ 29 مدينة ومحافظة بمناطق مكة المكرمة وعسير والباحة ونجران في إطار التحول الرقمي وتطوير خدمات البنية التحتية.

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ومن المقرر أن يحصل عملاء الشركة على عدد من المزايا تتمثل في:

1- إدارة الحسابات إلكترونياً باستعراض عملات الفوترة ومتابعة كمية الاستهلاك الشهري وشرائح التعرفة.

2- التعرف على المشاكل العامة للتسريبات.

3- التواصل على مدار الساعة مع مركز الاتصال الموحد أو موقع الشركة دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

4- عدم قطع الخدمات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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