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شكرا لقرائتكم إجراء مهم لتجنب قطع خدمات المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إجراء مهم لتجنب قطع خدمات المياه
تسجيل البيانات عبر نظام سداد
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت شركة المياه الوطنية جميع المستفيدين إلى ضرورة تسجيل بياناتهم بالفرع الإلكتروني التابع لهم تجنباً لانقطاع الخدمات عنهم.
وأكدت المياه الوطنية، في بيان لها، أن المستفيد سيحصل بعد تسجيل بياناته على رقم حساب السداد الجديد الخاص بعقاره من نظام “سداد”.
ويأتي ذلك بعد إطلاق الشركة خدماتها الإلكترونية بـ 29 مدينة ومحافظة بمناطق مكة المكرمة وعسير والباحة ونجران في إطار التحول الرقمي وتطوير خدمات البنية التحتية.
ومن المقرر أن يحصل عملاء الشركة على عدد من المزايا تتمثل في:
1- إدارة الحسابات إلكترونياً باستعراض عملات الفوترة ومتابعة كمية الاستهلاك الشهري وشرائح التعرفة.
2- التعرف على المشاكل العامة للتسريبات.
3- التواصل على مدار الساعة مع مركز الاتصال الموحد أو موقع الشركة دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
4- عدم قطع الخدمات.
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