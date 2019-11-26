الزعاق: مربعانية الشتاء تبدأ بعد أسبوع

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، إنه لم يبق سوى أسبوع واحد على دخول موسم مربعانية الشتاء.

وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” “أن يوم الثلاثاء 1441/4/6-2019/12/3 أول المربعانية، ومدتها 40 يوماً، ولهذا سميت بالمربعانية”.

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وفي السياق نفسه، أشار الدكتور خالد الزعاق إلى أن النجم الأول (13 يوماً) وسمياً، ومن حيث الأجواء فهو معتدل؛ بينما النجم الأول والثاني (26 يوماً) وسمياً من حيث التأثير فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم، وهي موسم البرد “.

في سياق متصل نشر الزعاق، مقطع فيديو أوضح من خلاله كيف كان العرب يقومون قديماً بحساب نهاية وبداية البرد.

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