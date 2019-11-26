شاهد.. لقطات جوية نادرة لتدفُّق سيول “وادي ذهبان” إلى البحر الأحمر

في مشاهد ساحرة وثَّق المصور “ماجد القحطاني” لحظات نادرة لتدفق سيل وادي ذهبان إلى محيط شاطئ الحريضة بالبحر الأحمر. وتفصيلاً، قال المصور “ماجد القحطاني” وفقًا لـ”سبق” إن أمطارًا غزيرة هطلت أمس الاثنين على مناطق عمق والبرك والقحمة؛ وأدى ذلك إلى جريان الأودية؛ وارتواء الشعاب. ولفت “القحطاني” إلى أن الأهالي أفادوا بأنهم لم يشاهدوا قوة تدفُّق السيول بوادي ذهبان مثل هذه منذ نحو عشرة أعوام.

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