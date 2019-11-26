اختفاء شاب منذ 10 أيام في ظروف غامضة بالرياض.. والجهات الأمنية تواصل البحث عنه

ما زالت أسرة شاب يدعى محمد عيساوي المختفي منذ 10 أيام شرق الرياض، ويعاني مرضاً نفسياً، تواصل البحث عنه بعد أن اختفى في ظروف غامضة.

وأوضح شقيق محمد وفقاً لـ”سبق”، أن المفقود خرج من المنزل إلى جهة غير معلومة وكان يسكن مع والدته شرق الرياض، مبيناً أنه يعاني من اعتلالات نفسية مزمنة. وأضاف أن الجهات الأمنية ما زالت تباشر عمليات البحث عن المفقود، مناشداً كل مَن لديه معلومات تفيد في العثور عليه التواصل معهم.