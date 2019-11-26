“العمل” تنشر الدليل الإرشادي لتوطين مهنة طب الأسنان.. وتجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة

نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، الدليل الإرشادي لقرار توطين مهنة طب الأسنان، الذي أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي بالشراكة مع وزارة الصحة.

وتضمن الدليل الإرشادي تفاصيل حول القرار وتاريخ تطبيقه والآلية التي سيتم احتساب نسب التوطين وفقاً لها، والشروط والاستثناءات التي ستُراعى عند تنفيذ القرار.

كما تضمن الدليل إجابات عن أبرز الأسئلة الشائعة التي قد تُثار لدى كثير من المهتمين بالقرار، وكان أبرز الأسئلة حول وجود حد أدنى للأجر المدفوع للأطباء.

وينص نظام العمل السعودي على أنه لا يوجد حد أدنى للأجر المدفوع للموظف، مع مراعاة أن الأجر السائد لأطباء الأسنان في القطاع العام هو 9200 ريال، وفي القطاع الخاص 7600 ريال.

ويمكن مطالعة الدليل كاملاً من هنا