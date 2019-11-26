خبيرة تغذية: لا تتناولوا الفاكهة بعد الظهر

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قالت خبيرة التغذية جيسيكا سيبيل إنها تنصح بتجنب تناول الفاكهة في فترة ما بعد الظهر، واستبدالها بشرب معلقة صغيرة من القرفة في الماء المغلي.

يأتي ذلك ضمن 6 نصائح قدمتها خبيرة التغذية الأسترالية؛ يمكنك اتخاذها للمساعدة في إنهاء الرغبة الشديدة في تناول السكر ليلًا، وكتبت في مدونتها: نحن نربط بين تناول الحلويات والشعور بالسعادة، لاسيما بعد يوم عمل طويل وشاق، ونعتقد في بعض الأحيان أنها ستجعلنا نشعر بتحسن، لكن من جهة أخرى، فهذا يؤذي أجسادنا.



نصائح تنظيم مستويات السكر في الدم:

1- عدم تناول الفاكهة بعد الظهر:

يؤدي تناول الفاكهة بعد فترة الظهر إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ويسبب الرغبة الشديدة لتناول المزيد في وقت لاحق من الليل، اجعلها جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي..، ولكن تجنب تناولها بعد الساعة 12 ظهرًا.

2- تناول وجبات عالية البروتين:

تعتمد طريقة جيسيكا في التغذية على تناول 3 وجبات في اليوم، ويجب أن تشمل إحداها وجبة خفيفة غنية بالبروتين، في الوقت بين الساعة 4-5 مساءً، ويساعد ذلك على تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم.

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3- ملعقة صغيرة من القرفة:

أظهرت دراسة حديثة أن تناول ملعقة صغيرة من القرفة يوميًا يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، والتوابل في العموم تقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر عن طريق خفض مقاومة الأنسولين، وهو مصطلح يشير إلى عدم استجابة خلايا الجسم بشكل صحيح لهرمون الأنسولين.

4- الوجبات المتوازنة:

يجب أن تشتمل الوجبة المتوازنة على مزيج من الدهون والكربوهيدرات والبروتين؛ حتى تشبع بعد الأكل، والتحكم في الشبع هو طريقة المخ لمساعدة الجسم على التوقف عن الأكل أكثر مما هو ضروري، وإذا تم إعداد وجبات متوازنة، فستشعر بالشبع بشكل طبيعي بجانب الحيوية.

5- عدم تخطي الوجبات:

من الضروري تناول كميات صغيرة من الطعام بانتظام؛ للحفاظ على وتيرة عملية التمثيل الغذائي بشكل مثالي، لذلك احرص على تناول كل وجباتك يوميًا.

6- اختيار البدائل الصحية:

إذا وجدت أنه من الضروري تناول بعض الطعام ليلًا، فحاول على الأقل عدم الاستسلام لرغباتك بتناول الحلوى والسكريات، اختر البدائل الأكثر صحية مثل كوب من الشاي، أو تشتيت نفسك بالاستمتاع بشيء آخر كمشاهدة برنامجك المفضل أو الدردشة مع صديق.

