السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل رئيسة وأعضاء جمعية رفا للعناية بمرضى الأسنان



سكاكا 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية " رفا " الأهلية لرعاية مرضى الفم والأسنان بالمنطقة الدكتورة هيام بنت مبارك البحيران، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله بن حمود البديوي.

واستمع سموه لشرح من الدكتورة البحيران، عن أن أهم أهداف الجمعية في تعزيز ونشر الاهتمام بطب الأسنان، وتشجيع العمل التطوعي في هذا المجال، وتشجيع البحث العلمي في مجالات طب الأسنان المختلفة خاصة تلك المتعلقة بمنطقة الجوف، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية بغرض تبادل المعلومات العلمية ورفع مستوى المعرفة العلمية للعاملين في مجال طب الأسنان، ونشر الوعي والاهتمام بصحة الفم والأسنان في المنطقة، كما تهدف الجمعية لتوثيق العلاقة بين العاملين أو المهتمين بمجال طب الأسنان بالمنطقة والجمعية، وتنظيم المشاركات والأنشطة الاجتماعية لصالح هؤلاء الأفراد داخل المنطقة وخارجها، وحصر مرضى الفم والأسنان وعلاجهم للإسهام من تقليل قوائم الانتظار.

وبارك سموه للجمعية تأسيسها وانطلاقة أنشطتها، ودشن حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، متسلماً سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

// انتهى //

10:49ت م

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