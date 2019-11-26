السعودية اليوم / مساعد مدير جوازات نجران يتفقد جوازات منفذ الوديعة



نجران 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

تفقد مساعد مدير جوازات منطقة نجران العميد خالد بن عبدالله العشيوان، جوازات منفذ الوديعة، مستمعًا لشرح من مدير جوازات المنفذ المقدم محمد بن ظافر القحطاني عن سير العمل في إدارة جوازات المنفذ، وصالات القدوم والمغادرة، وأجهزة الحاسب الآلي، وجميع مرافق الجوازات بالمنفذ.

وبُحثت خلال الزيارة سبل التعاون بين الجوازات والإدارات ذات العلاقة بالمنفذ، وأهمية تضافر الجهود وتقديم أفضل الخدمات للقادمين والمغادرين عبر المنفذ.

وفي نهاية الجولة حث العميد العشيوان العاملين بجوازات المنفذ على مضاعفة الجهود في الإنجاز مع توخي الدقة في أداء العمل.

// انتهى //

10:47ت م

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